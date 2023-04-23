Ворожі БПЛА виявили на Миколаївщині та Херсонщині.

Зі вчорашнього вечора українські захисники ліквідували на південному напрямку 4 російський дрони-камікадзе та розвідувальний дрон. Станом на ранок неділі російські загарбники втратили в Україні вже понад 2400 дронів.

"Протягом вечора 22 квітня та ранку 23 квітня 2023 року на Миколаївщині та Херсонщині воїнами мобільних вогневих груп Херсонської зенітної ракетної бригади знищено чотири дрона-камікадзе "Ланцет", – інформує служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

Крім цього, На Миколаївщині українські військові збили російський розвідувальний безпілотник.

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"23 квітня 2023 року, близько 11:50, на Миколаївщині воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито російський розвідувальний БпЛА типу "Мерлін", - йдеться у повідомленні.

Дрони у війні в Україні - що треба знати

Повномасштабну війну, розв’язану Росією проти України, називають першою повномасштабною війною дронів. Обидві сторони використовують розвідувальні та бойові БПЛА.

Україна також створила свої перші три ударні роти безпілотних літальних апаратів.

Під час війни з російськими загарбниками Україна також розвиває власне виробництво дронів. 24 березня Кабінет міністрів затвердив постанову, яка значно прискорить створення і поставку вітчизняних дронів на фронт, а президент Володимир Зеленський заявив, що на закупівлю дронів цьогоріч буде спрямовано щонайменше 20 мільярдів гривень.

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