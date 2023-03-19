Піротехніки й вибухотехніки обстежили вже понад 100 тисяч гектарів території.

З початку повномасштабного вторгнення вибухотехніки обстежили вже понад 100 тисяч гектарів території та знешкодили понад 400 тисяч снарядів.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час вечірнього відеозвернення. Також понад 200 тисяч вибухонебезпечних предметів вже вилучено.

Він подякував усім, хто здійснює роботу з розмінування територій. Зокрема, глава держави відзначив піротехніків Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Олександра Дворецького з Тернополя та Романа Шутила з Луганщини, які майже шість місяців поспіль працюють на Херсонщині, повертаючи безпеку українцям. Дякую й Роману Радавчуку з Київщини, який працює на Миколаївщині, розміновуючи об’єкти енергетики. Дякую Василю Поповичу з Чернівців за розмінування в Донецькій області. Євгену Захарову з Києва - за розмінування в Харківській області", - зазначив глава держави.

Він також побажав якнайшвидшого одужання Євгенію Мельнику, Андрію Маковійчуку, Віталію Руденку, Володимиру Кляпчуку, Владиславу Баку - піротехнікам ДСНС, які розміновували територію Херсонщини й зазнали поранень.

"Я дякую вибухотехнікам нашої поліції. Андрію Ільківу, Тарасу Салу, які працювали в деокупованих районах Київської та Харківської областей. Дякую Анатолію Чечельницькому за розмінування на Миколаївщині. Дякую Ігорю Заболотньому, Тетяні Кузубовій, Валерію Онулу, Марині Островській і В’ячеславу Яровому за розмінування на Харківщині, Донеччині, Чернігівщині, Херсонщині, Київщині. Дякую саперам Національної гвардії України та наших Збройних сил", - додав Зеленський.

Президент підкреслив, що вигнати окупанта, очистити українську землю від усіх слідів держави-зла та покарати терористів - це наразі основні завдання.

Розмінування територій - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за даними ДСНС, станом на 23 січня вибухонебезпечними предметами потенційно забруднена майже третина усіх територій України. Піротехніки сьогодні в основному працюють у Донецькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях.

У вересні президент Володимир Зеленський заявив про намір створити прецедент швидкого й масштабного розмінування територій. Зокрема, він запропонував Канаді очолити глобальні зусилля щодо розмінування території України.

Наприкінці лютого стало відомо, що півтисячі саперів із приватних фірм міжнародних партнерів прибудуть до Херсонської області для проведення гуманітарного розмінування. Воно потрібно, щоб забезпечити безпеку фермерів під час виконання їхньої роботи.

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