У війні між Україною і РФ безпілотники інтегровані в кожен етап бойових дій.

Війна Росії проти України, яка почалася з незаконного перетину українських кордонів танками в стилі Першої світової, перейшла в більш сучасний вимір. Тепер Україна і агресор ведуть першу в світі повномасштабну війну безпілотників.

Як пише The Washington Post, у попередніх конфліктах безпілотні літальні апарати зазвичай використовувалися однією стороною для виявлення та ураження цілей противника. Наприклад, дрони застосовувалися в операціях США в Афганістані і на Близькому Сході.

"У війні між Росією і Україною безпілотники інтегровані в кожен етап бойових дій з великим флотом, протиповітряною обороною і системами радіоелектронної боротьби з кожного боку. Це війна, яка ведеться на відстані – ворог часто знаходиться в декількох милях – і ніщо не може подолати цю відстань так, як безпілотники, що дає Росії і Україні можливість бачити і атакувати один одного, при цьому не наближаючись", – зазначає видання.

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Українські військові також використовували безпілотники для завдання ударів по об'єктах, розташованих на території Криму, який Росія незаконно анексувала в 2014 році. При цьому агресор неодноразово завдавав ударів по критично важливій цивільній інфраструктурі України за допомогою дронів-камікадзе – дешевої заміни високоточним ракетам.

Дрони стали настільки важливими для успіху на полі бою, що іноді застосовуються військовими і для знищення ворожих безпілотників. Крім того, саме за допомогою безпілотників українські сили отримували координати військових цілей і командних пунктів окупантів, які згодом знищувалися точними ударами артилерії.

Водночас дрони дозволяли командуванню стежити за тим, що відбувається на передовій під час проведення наступальних операцій Сил оборони України, в режимі реального часу.

"У нас була повна картина бою", – зазначив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

Результатом такого використання безпілотників став приголомшуючий відступ росіян.

"Дві основних речі вплинуть на війну в майбутньому. Поширення і доступність бойових безпілотників для більш далеких, більш складних операцій і абсолютна необхідність мати дешеві тактичні безпілотники для операцій безпосередньої підтримки", – вважає військовий аналітик дослідницької групи CNA у Вірджинії Семюел Бендетт.

Як підкреслило видання, в Україні це "майбутнє" відбувається вже зараз.

Безпілотники на війні в Україні

Українські військові продовжують боротися з російськими окупантами, застосовуючи всю можливу техніку. У цій боротьбі нашим захисникам дуже допомагають БПЛА. Однак "пташок" застосовують не тільки в бою. У листопаді на Донецькому напрямку дрон "привів" у полон "вагнерівця".

У жовтні 2022 року в Україні презентували новий безпілотник "ШАРК", який здатний вирішувати всі основні завдання з розвідки, спостереження і коригування вогню. БПЛА має надійний зашифрований зв'язок і створений спеціально для проведення глибинної аеророзвідки і коригування, в тому числі, західного Далекобійного озброєння, наприклад HIMARS.

Раніше повідомлялося, що компанія-виробник Baykar, яка стала відома завдяки безпілотникам Bayraktar, проводить випробування ще одного свого винаходу – безпілотного винищувача Kızılelma. Новинка зможе вести повноцінний бій в повітрі. У безпілотному винищувачі турецького виробництва використовуються турбореактивний двигун АІ-25ТЛТ, який розробили в українській компанії "Мотор Січ".

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