За добу українська авіація завдала по супротивнику 15 ударів, зазначили у Генштабі.

Українські воїни завдали чергових ударів по позиціях російських окупантів, зокрема, знищивши артилерію та системи протиповітряної оборони.

Як повідомив Генштаб Збройних сил України у неділю увечері, 16 липня, у своєму зведенні, протягом доби ворог завдав шість ракетних ударів та 38 авіаційних, а також здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Зокрема, через російські удари постраждали цивільні, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт.

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Водночас протягом доби українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження російських військових, їхнього озброєння та військової техніки, один з яких - по зенітно-ракетному комплексу противника.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район скупчення живої сили ворога, озброєння та військової техніки, дев'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях та два ворожих засоби протиповітряної оборони.

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За даними Генштабу, протягом дня на фронті відбулося 20 бойових зіткнень.

Зокрема, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На цих ділянках фронту тривають важкі бої.

Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 16 липня 2023 становлять приблизно 237 680 окупантів. Крім того, супротивники вже втратили 4 481 артилерійську систему та 425 засобів ППО.

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