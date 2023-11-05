Також знищено 12 артилерійських систем і 8 танків.

Сили оборони України за минулу добу знищили майже тисячу російських загарбників. На металобрухт перетворилася нова порція військової техніки РФ.

У зведенні Генерального штабу ЗСУ в Facebook повідомляється, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 05 листопада 2023 року орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 305 тисяч 090 осіб, у тому числі 990 за минулу добу;

танків ‒ 5284 (+8) одиниці;

бойових броньованих машин ‒ 9953 (+14);

артилерійських систем – 7375 (+12);

реактивних систем залпового вогню – 867 (+6);

засобів протиповітряної оборони ‒ 570 (+2);

літаків / гелікоптерів – 322/ 324;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5534;

крилатих ракет ‒ 1554 (+3);

кораблів/катерів ‒ 20;

підводні човни - 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 9730 (+14);

спеціальна техніка ‒ 1047 (+9).

Стуація на фронті станом на 5 листопада 2023 року - головні новини

Сили оборони України стійко тримають оборону в районі Авдіївки та закріплюються на нових рубежах біля Бахмута. Минулої доби відбулося понад 80 боєзіткнень.

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Крім того, авіація Сил оборони завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один - по зенітно-ракетному комплексу противника. Також підрозділи ракетних військ уразили один артилерійській засіб противника.

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