Зокрема, знищено ворожі зенітно-ракетний комплекс та артилерійський засіб.

В Збройних силах України відзвітували про удари по позиціям російських загарбників за минулу добу.

"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та один - по зенітно-ракетному комплексу противника", - йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Також, підрозділи ракетних військ уразили один артилерійській засіб противника.

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При цьому, ворог загалом завдав сім ракетних та 24 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Зокрема, авіаційних ударів зазнали: Серебрянське лісництво Луганської області; Біла Гора, Катеринівка, Бердичі, Мар'їнка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Новоданилівка Запорізької області; Республіканець, Червоний Маяк, Берислав, Тягинка, Іванівка, Токарівка, Микільське, Наддніпрянське Херсонської області; Очаків Миколаївської області.

"Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей", - сказано у зведенні.

Атака на Крим - останні новини

У суботу, 4 листопада, в тимчасово окупованій Керчі прогриміли вибухи. Згодом з'явилася інформація про задимлення в районі суднобудівного заводу "Залив" в Керчі. "Диміло" і біля Кримського мосту.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи атаку, зазначав, що, ймовірно, був пошкоджений один з російських кораблів. За його словами, це судно ще навіть не брало жодної участі в бойових діях, а лише проходило якісь випробування.

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