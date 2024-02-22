ЗСУ знищують ворога на нашій землі / фото Бригада швидкого реагування Нацгвардії "Рубіж"

Минулої доби, 21 лютого, Збройні сили України ліквідували ще 1160 російських окупантів на фронті.

Як повідомляє Генштаб, загальні втрати Росії у війні виросли до 407 240 осіб.

Крім того, було знищено значну кількість ворожої техніки, зокрема: 

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  • танків ‒ 6523 (+7);
  • бойових броньованих машин ‒ 12373 (+35);
  • артилерійських систем – 9867 (+41);
  • РСЗВ – 997 (+5);
  • засоби ППО ‒ 680 (+2);
  • літаків – 339 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 7596 (+36);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12924 (+63);
  • спеціальна техніка  ‒ 1566 (+8).

Також Сили оборони розтрощили 325 гелікоптерів, 1903 крилатих ракет, один підводний човен, 25 кораблів та катерів.

Війна в Україні - втрати Росії

Як повідомляв УНІАН, за 50 днів на Таврійському напрямку українські захисники знищили 212 танків російських загарбників.

Крім того, завдяки діям Сил оборони України Росія втратила третину свого флоту в акваторії Чорного моря. 

Захисники України за тиждень збили сім літаків РФ різних типів. Це вдалося зробити, ймовірно, тому що командування виділило на ці операції ракети до зенітно-ракетних комплексів великої дальності через події в Авдіївці.

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