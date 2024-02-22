Сили оборони розтрощили десятки ББМ, артсистем, РСЗВ та танків росіян.

Минулої доби, 21 лютого, Збройні сили України ліквідували ще 1160 російських окупантів на фронті.

Як повідомляє Генштаб, загальні втрати Росії у війні виросли до 407 240 осіб.

Крім того, було знищено значну кількість ворожої техніки, зокрема:

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танків ‒ 6523 (+7);

бойових броньованих машин ‒ 12373 (+35);

артилерійських систем – 9867 (+41);

РСЗВ – 997 (+5);

засоби ППО ‒ 680 (+2);

літаків – 339 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7596 (+36);

автомобільної техніки та автоцистерн – 12924 (+63);

спеціальна техніка ‒ 1566 (+8).

Також Сили оборони розтрощили 325 гелікоптерів, 1903 крилатих ракет, один підводний човен, 25 кораблів та катерів.

Війна в Україні - втрати Росії

Як повідомляв УНІАН, за 50 днів на Таврійському напрямку українські захисники знищили 212 танків російських загарбників.

Крім того, завдяки діям Сил оборони України Росія втратила третину свого флоту в акваторії Чорного моря.

Захисники України за тиждень збили сім літаків РФ різних типів. Це вдалося зробити, ймовірно, тому що командування виділило на ці операції ракети до зенітно-ракетних комплексів великої дальності через події в Авдіївці.

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