Минулої доби, 21 лютого, Збройні сили України ліквідували ще 1160 російських окупантів на фронті.
Як повідомляє Генштаб, загальні втрати Росії у війні виросли до 407 240 осіб.
Крім того, було знищено значну кількість ворожої техніки, зокрема:
- танків ‒ 6523 (+7);
- бойових броньованих машин ‒ 12373 (+35);
- артилерійських систем – 9867 (+41);
- РСЗВ – 997 (+5);
- засоби ППО ‒ 680 (+2);
- літаків – 339 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7596 (+36);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12924 (+63);
- спеціальна техніка ‒ 1566 (+8).
Також Сили оборони розтрощили 325 гелікоптерів, 1903 крилатих ракет, один підводний човен, 25 кораблів та катерів.
Війна в Україні - втрати Росії
Як повідомляв УНІАН, за 50 днів на Таврійському напрямку українські захисники знищили 212 танків російських загарбників.
Крім того, завдяки діям Сил оборони України Росія втратила третину свого флоту в акваторії Чорного моря.
Захисники України за тиждень збили сім літаків РФ різних типів. Це вдалося зробити, ймовірно, тому що командування виділило на ці операції ракети до зенітно-ракетних комплексів великої дальності через події в Авдіївці.