У нашій країні знищили ще 10 ворожих танків.

Втрати Росії в Україні на сьогодні наблизилися до психологічної позначки у 42 тисячі осіб.

За добу на нашій землі було ліквідовано 250 ворогів, і тепер загальні втрати супротивника становлять приблизно 41 900 осіб, йдеться на сторінці Генштабу Збройних сил України у Facebook.

Крім того, на українській території ліквідували ще 10 ворожих танків, 19 бойових броньованих машин, п'ять артистем, чотири засоби протиповітряної оборони, два безпілотники оперативно-тактичного рівня, шість одиниць автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки.

За відомостями Генштабу, найбільших втрат загарбники зазнали на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, російські окупанти без оголошення війни вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого - почали обстрілювати військову і цивільну інфраструктуру й захоплювали населені пункти.

Українська армія давала гідну відсіч супротивнику. Генштаб ЗСУ повідомляв, що станом на 5 серпня на нашій землі були знищені вже 41 650 супротивників.

Вас також можуть зацікавити новини: