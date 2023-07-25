Знищено ворожий гелікоптер Ка-52, п'ять ударних БпЛА противника типу "Шахед-136" та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Українська авіація за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Як зазначається, нашими захисниками було знищено ворожий гелікоптер Ка-52, п'ять ударних БпЛА противника типу "Шахед-136" та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Крім того, як поінформували в Генштабі, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, сім артилерійських засобів на вогневій позиції, дві станції радіоелектронної боротьби та два зенітно-ракетних комплекси противника.

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"Протягом доби ворог завдав одного ракетного та 49 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - мовиться також у зведенні.

Втрати окупантів в Україні - останні дані

Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення вже склали близько 243 тис. 220 осіб. Минулої доби ЗСУ ліквідували 600 російських загарбників.

Також, за даними Генштабу, впродовж минулої доби Сили оборони знищили 12 ворожих танків, 13 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, одну РСЗВ, два засоби ППО, 14 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

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