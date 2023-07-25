ЗСУ знищили минулої доби 12 танків, 13 ББМ та 30 одиниць артилерії.

Протягом минулої доби Збройні сили України ліквідували близько 600 російських загарбників. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні втрати ворога у живій силі вже склали 243 220 осіб.

Сили оборони потужно оновили статистику й щодо російської техніки. ЗСУ протягом доби знищили:

12 російських танків (загалом - 4174),

13 бойових броньованих машин (8131),

30 одиниць артилерії (4705),

1 реактивну систему залпового вогню (698),

2 установки ППО (454),

14 безпілотників оперативно-тактичного рівня (3977),

12 автомобілів та автоцистерн (7194),

5 одиниць спеціальної техніки (703).

Війна в Україні - останні новини з фронту

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Бійці Сил оборони закріплюються на досягнутих рубежах.

Відео дня

На фронті минулої доби відбулося понад 35 бойових зіткнень. Всі атаки ЗСУ відбили.

З початку контрнаступу ЗСУ звільнили на півдні понад 192 кв. км територій, а на Бахмутському напрямку - близько 35 кв. км території.

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