Українські розвідники добули один з російських Silok.

Російські сили в Україні розгортають РЕБ Silok, щоб порушити радіозв'язок між українськими безпілотниками та операторами. Українські захисники вже вибили кілька комплексів за допомогою безпілотників.

Видання Forbes пише, що в лютому 2022 року Росія розширила свою війну проти України, створивши найпотужніші в світі сили радіоелектронної боротьби: перекриваються радіо - і радар-детектори, автоматизовані системи управління перешкодами і сотні великих і малих перешкод.

Тепер уже очевидно, що російська електро-обчислювальна техніка не завжди добре працює в умовах реального бою.

Відео дня

"Як з'ясувалося, така техніка ефективна тільки на російських полігонах", - заявили українські військові після того, як у вересні 2022 року 128-а гірничо-штурмова бригада захопила комплекс Silok.

Цей комплекс автоматично виявляє і глушить радіозв'язок безпілотників на відстані до 2,5 км. Для стаціонарної оборони він встановлюється на триногу. Він також може переміщатися на вантажівці. Перший Silok надійшов на озброєння в 2018 році і в тому ж році взяв участь у військових навчаннях в Оренбурзькій області на заході Росії.

За даними Кремля, Silok на навчаннях в Оренбурзі допоміг відбити рій з 10 безпілотників, що імітують напад на командний пункт. Однак в Україні Silok показав себе не з кращого боку. Українські війська завдавали ударів по Silok у червні та жовтні 2022 року.

Незрозуміло, чому Silok не завжди може заглушити безпілотники, що полюють на нього. Можливо, українські оператори безпілотників заважають російським глушилкам, часто змінюючи радіочастоти.

Також можливо, що Silok просто не володіє потрібними можливостями для виявлення безпілотника і потужністю для його дезорієнтації. Іншими словами, можливо, що він просто не дуже хороший. І, звичайно, не сприяє цьому той факт, що в української розвідки є неушкоджений Silok, який 128-а бригада захопила наприкінці 2022 року.

РЕБ "Силок" у війні проти України

Ще 12 серпня 2022 року стало відомо, що окупанти застосовують на фронті Silok. Так, розвідники з Харківської територіальної оборони вивели з ладу новітню російську розробку - протидронний комплекс"Сілок". Снаряди скинули з дрона, який установка в теорії повинна була Дистанційно знешкодити.

Вас також можуть зацікавити новини: