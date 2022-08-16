Володимира Зеленського окупаційні війська були готові вбити "якщо б цього вимагала ситуація".

У Білому домі в жовтні 2021 року вже чітко розуміли, що Росія почне широкомасштабний наступ на Україну.

Про це пише Washington Post, який спирається на свої джерела в НАТО і Білому домі.

За даними видання, у жовтні 2021 року Байден провів зустріч з військовими та розвідниками, які на основі свого аналізу переконали президента США в тому, що Кремль готується до війни.

Супутникові знімки, перехопленні розмови розвідників свідчили, що Росія готується розпочати повномасштабну війну проти України.

Плани Путіна були амбітними: диктатор розраховував захопити більшу частину України, а потім погрожувати східному флангу НАТО. В США розуміли, що потрібно терміново готувати Україну до війни. Проте проблема була в тому, що деякі країни НАТО знизили рівень довіри до США. У Білому домі почали восени шукати шляхи, як підвищити обороноздатність України.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі у жовтні заявив, що за даними розвідки, Путін планує провести велику стратегічну атаку на Україну одночасно з кількох напрямків.

Зокрема, повідомлялося, що росіяни хочуть оточити Київ з усіх боків. За 3-4 дні рашисти планували взяти столицю України. Володимира Зеленського окупаційні війська були готові вбити "якщо б цього вимагала ситуація". Замість Зеленського РФ хотіла призначити свою маріонетку.

За декілька тижнів росіяни хотіли дойти до заходу України, до лінії північ-південь, що простягалася від Молдови до західної Білорусі. На цій території рашисти хотіли залишити уламки української держави. Вони особливо підкреслювали, що на тих землях "живуть неонацисти".

Розвідка США була шокована: не вірилося, що Росія втратить здоровий глузд, знаючи, що це може обернутися непередбачуваними наслідками. Байден тиснув на своїх радників – чи дійсно вони думають, що цього разу Путін завдасть удару. І ті казали, що це реально.

Зокрема, директор ЦРУ Вільям Бернс, який служив послом США в Москві і мав найбільш прямі контакти з Путіним серед усіх в адміністрації Байдена, назвав російського лідера зацикленим на Україні.

На думку розвідки, Путін розрахував, що його спроба захопити Україну викличе у Заходу обурення, але не конкретні дії. Це було пов'язано з багатьма факторами – бажанням США уникнути нових воєн після Афганістану, пандемія, звільненням з посади канцлера Німеччини Ангели Меркель, виборами президента у Франції та економічним спадом після Brexit у Великій Британії.

Байден після жовтневого таємного засідання ухвалив два рішення – попередити Москву про наслідки війни та проінформувати Київ і союзників про загрозу, яка насувалася.

Видання наголосило, що дані розвідки передали і українському керівництву. Але в Україні до цього ставилися скептично. Очільник МЗС Дмитро Кулеба пояснював це тим, що Україна просила подробиць, але їх не було. Не до кінця вірили у повномасштабне вторгнення і в Європі та НАТО.

12 січня директор ЦРУ Вільям Бернс у Києві попередив Зеленського про плани Росії. Бернс розповів президенту України всі подробиці, які дізналася американська розвідка. Зеленський дізнався, що Кремль готує бліц-криг проти України і однією з цілей є пункт "захопити Київ й ліквідувати центральну владу".

Розвідка США розглядала варіант, що десант армії РФ висадиться в Гостомелі, щоб звідти почати "блискавичний штурм Києва".

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