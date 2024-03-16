За словами розвідника, добровольчі підрозділи РФ планують продовжувати операцію на території прикордонних з Україною областей РФ.

За даними української розвідки, бійці російських добровольчих батальйонів планують продовжувати свою операцію на території прикордонних з Україною областей Російської Федерації. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"На скільки нам відомо, вони не збираються закінчувати найближчим часом і будуть робити все, на що їм вистачить сил. А як ми бачимо за останній час, сили у них достатні є для того, щоб, скажімо так, як мінімум досягти обмеженого успіху", - сказав Буданов.

За словами розвідника, рейд російських добровольців на території РФ - "внутрішньодержавне питання".

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"Нам можуть більше подобатися одні, менше подобатися інші. Але, що одні росіяни, що інші. ... Їх вже не можна ніяк назвати угрупованнями, це вже насправді стає силою. ... Я думаю, що до них будуть доєднуватися багато сил, різних опозиційних рухів Російської Федерації, які знаходяться як в середині їх країни, так і ті, які тимчасово перебувають за кордоном, але хочуть повертатися назад", - вважає керівник ГУР.

Рейд добровольців у Росії - останні новини

Російський добровольчий корпус (РДК) взяв у полон "пачку" військових. Як підтвердження бійці РДК показали нових полонених із числа збройних сил РФ і запросили "на зустріч" губернатора Бєлгородської області.

Вони також заявили, що "обмежена військова операція в Бєлгородській і Курській областях Росії триває".

Також УНІАН повідомляв, що Бєлгородську та Курську області атакували всю ніч і ранок 16 березня. Російська влада повідомила про двох загиблих унаслідок однієї з атак.

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