За даними української розвідки, бійці російських добровольчих батальйонів планують продовжувати свою операцію на території прикордонних з Україною областей Російської Федерації. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.
"На скільки нам відомо, вони не збираються закінчувати найближчим часом і будуть робити все, на що їм вистачить сил. А як ми бачимо за останній час, сили у них достатні є для того, щоб, скажімо так, як мінімум досягти обмеженого успіху", - сказав Буданов.
За словами розвідника, рейд російських добровольців на території РФ - "внутрішньодержавне питання".
"Нам можуть більше подобатися одні, менше подобатися інші. Але, що одні росіяни, що інші. ... Їх вже не можна ніяк назвати угрупованнями, це вже насправді стає силою. ... Я думаю, що до них будуть доєднуватися багато сил, різних опозиційних рухів Російської Федерації, які знаходяться як в середині їх країни, так і ті, які тимчасово перебувають за кордоном, але хочуть повертатися назад", - вважає керівник ГУР.
Рейд добровольців у Росії - останні новини
Російський добровольчий корпус (РДК) взяв у полон "пачку" військових. Як підтвердження бійці РДК показали нових полонених із числа збройних сил РФ і запросили "на зустріч" губернатора Бєлгородської області.
Вони також заявили, що "обмежена військова операція в Бєлгородській і Курській областях Росії триває".
Також УНІАН повідомляв, що Бєлгородську та Курську області атакували всю ніч і ранок 16 березня. Російська влада повідомила про двох загиблих унаслідок однієї з атак.
Вас також можуть зацікавити новини: