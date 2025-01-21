За словами військового, під час операції на лівобережжі Херсонщини було знищено багато техніки та живої сили противника.

Військова операція у районі населеного пункту Кринки на лівобережжі Херсонщини не була марною, оскільки підрозділи ЗСУ знищили велику кількість живої сили та техніки російської окупаційної армії.

Таку думку ТРК "Бріз" Міноборони України висловив військовий, на ім'я Іван, який брав участь у контрнаступальній операції на Кринки в жовтні 2023 року у складі 126-ї окремої бригади Сил територіальної оборони (перебуває у складі морської піхоти).

За його словами, це був прорив – унікальна операція з форсування річки Дніпро, в рамках якої підрозділи ЗСУ відтягли на себе великі резерви противника.

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"Ширше форсували тільки океани та моря. Річку у два кілометри ніхто в історії не форсував такими масштабами. Це історична операція. Ми там "перекошмарили", перерубали росіян стільки, скільки треба. Просто "дофігіща"… Ми витягли на себе багато резерву, там знищили багато техніки тощо. Тобто не можна сказати, що це погана операція з погляду марного витрачання життів. Ні. Сто відсотків – ні! Тому що те, що там люди робили – нереальні речі", - наголосив військовий.

Івану у цій операції знадобилися усі навички та знання: топографічні, фізичні, тактичні, стрілецькі тощо.

Він розповів, як бійці виявили покинуту ділянку, та, щоб перехопити ініціативу, зайняли її – у цій "точці" ворожі спостережні пости їх не могли контролювати. Коли противник намагався передислокуватися туди, то вже потрапляв на засідку.

Потім розпочалася операція біля села Козачі Лагері, під час якої по всій смузі були заплановані форсування річки. Військовий зазначив, що у боях особливо відзначилася українська піхота, яка у складі штурмових загонів брала участь в операції.

"Ми групою у шість осіб утримували фланг у відриві у два кілометри від основних сил... Це була така автономна операція на самозабезпеченні… Через деякий час росіяни таким же шляхом намагалися оточити наші війська. Ми утримували цей фланг декілька тижнів", - розповів військовий.

За його словами, в одному з боїв його було поранено зі стрілецької зброї. Він стояв біля укриття, коли "прилетіли" через стінку декілька куль, одна з яких потрапила йому у шию. Її витягли прямо на полі бою, а вже наступного дня Іван разом з побратимами пішов на новий штурм.

"Я бачив пекло, і назва йому "Кринки"… Краще бути чесним перед самим собою, бути на передовій боротьби добра і зла", - підкреслив військовий.

Операція ЗСУ у Кринках – деталі

Контрнаступальна операція ЗСУ у районі Кринок на лівобережжі Херсонщини розпочалася 14 жовтня 2023 року. Наприкінці червня 2024 року Сили оборони України відійшли з селища.

За даними "Слідство.Інфо", з жовтня 2023 року по кінець червня 2024 там зникли безвісти 788 захисників. Командир десантно-штурмової роти одного з батальйонів 35-ї бригади ЗСУ, яка воювала і продовжує здійснювати операції на Дніпрі, на імʼя Денис, наголосив, що оборона і розширення плацдарму у Кринках були необхідним завданням. В іншому випадку росіяни самі намагалися б висадитись на човнах на правий берег.

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