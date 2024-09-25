Такий шантаж росіяни можуть собі дозволити завдяки позиції Заходу, вважає військовий.

Росія змінила свою ядерну доктрину і тепер може атакувати неядерні країни через запущені дрони. Заступник командира 3-ї Окремої штурмової бригади Збройних сил України, майор Максим Жорін прокоментував ці нововведення.

"Зміни в російську "ядерну доктрину" – це чистої води черговий шантаж, який русаки можуть собі дозволити завдяки позиції Заходу", – заявив він у своєму телеграм-каналі.

Майор зазначив, що РФ продовжує кидатися погрозами і вважає, що має на це право "саме через слабкість наших союзників". За його словами, Захід дозволяє РФ нахабніти дедалі більше.

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"Росія продовжує погрожувати, і вважає, що має на це право саме через слабкість наших союзників. Якби вони були більш рішучими, російські терористи боялись би диктувати свої умови. Захід дозволяє їм бути з кожним днем все нахабніше", – пише військовий.

Водночас Жорін сумнівається, що росіяни дійсно мають наміри використати ядерну зброю проти України найближчим часом. Цим кроком РФ може переслідувати іншу мету.

"Ці заяви зробили перед зустріччю, де будуть вирішувати можливість використання далекобійної зброї - аби вплинути на це рішення не в нашу користь. А у рашки і без ядєрки достатньо озброєння аби знищити нашу енергетику та інфраструктуру", – констатував Максим Жорін.

РФ змінила ядерну доктрину

25 вересня стало відомо, що Росія внесла поправки до своєї доктрини ядерного стримування. Тепер Москва може завдати ядерного удару по неядерній державі навіть через запуск безпілотників.

Крім того, РФ може застосувати ядерну зброю в разі агресії проти Білорусі, а також якщо противник, використовуючи звичайну неядерну зброю, створює критичну загрозу російському суверенітету.

До того ж, Путін заявив, що відтепер агресія проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або за підтримки ядерної держави розглядається як їхній спільний напад на Російську Федерацію.

Примітно, що хоча в заявах російського диктатора не була згадана Україна, зміни в доктрині явно прописані під нинішню ситуацію в російсько-українській війні.

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