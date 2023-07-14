Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, як погода може впливати на ворожі повітряні атаки по території нашої країни та їх відбиття. Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо впливу грози та дощу на активність "Шахедів".
"Ворог використовує не лише темну пору доби. І можливо, дещо хотів скористатися і примхами погоди. Якщо серйозна хмарність, то це теж ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які мусять передусім бачити об’єкт, бачити повітряну ціль, щоб прицілитися банально", - зауважив Ігнат.
Він додав, що погода загалом впливає на будь-які об’єкти, які є у небі, на роботу пілотованої авіації.
"Що стосується крилатих ракет і "Шахедів", то погода не надто впливає. Тому що вони летять по своєму маршруту заданому… Можливо, сильний вітер боковий, обмерзання з перепадом температур може впливати на "Шахеди", які запускають через Азовське море. Це коли йде перехід з плюса в мінус і навпаки", - пояснив речник.
Удари РФ по Україні і вплив погоди - головне
Раніше сьогодні, 14 липня, Керівниця Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк зазначила, що на фоні дуже складних погодних умов та потужної грози над Чорним морем ворог застосовував декілька хвиль дронів-камікадзе типу "Шахед", спрямовуючи їх з використанням особливостей місцевості.
Всього, у ніч на п'ятницю 14 липня, сили ППО ліквідували в небі України 16 ударних дронів іранського виробництва "Shahed-136/131", а також розвідувальний БПЛА окупантів.
Зокрема, вночі російські окупанти атакували Дніпропетровську область. У Кривому Розі є "приліт", пошкоджено житлові будинки, є поранений.
Крім того, ворог завдав 52 авіаційних удари та здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.