Хмарність ускладнює роботу мобільних вогневих груп, яким необхідно бачити повітряну ціль, щоб прицілитися по ній.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, як погода може впливати на ворожі повітряні атаки по території нашої країни та їх відбиття. Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо впливу грози та дощу на активність "Шахедів".

"Ворог використовує не лише темну пору доби. І можливо, дещо хотів скористатися і примхами погоди. Якщо серйозна хмарність, то це теж ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які мусять передусім бачити об’єкт, бачити повітряну ціль, щоб прицілитися банально", - зауважив Ігнат.

Він додав, що погода загалом впливає на будь-які об’єкти, які є у небі, на роботу пілотованої авіації.

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"Що стосується крилатих ракет і "Шахедів", то погода не надто впливає. Тому що вони летять по своєму маршруту заданому… Можливо, сильний вітер боковий, обмерзання з перепадом температур може впливати на "Шахеди", які запускають через Азовське море. Це коли йде перехід з плюса в мінус і навпаки", - пояснив речник.

Удари РФ по Україні і вплив погоди - головне

Раніше сьогодні, 14 липня, Керівниця Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк зазначила, що на фоні дуже складних погодних умов та потужної грози над Чорним морем ворог застосовував декілька хвиль дронів-камікадзе типу "Шахед", спрямовуючи їх з використанням особливостей місцевості.

Всього, у ніч на п'ятницю 14 липня, сили ППО ліквідували в небі України 16 ударних дронів іранського виробництва "Shahed-136/131", а також розвідувальний БПЛА окупантів.

Зокрема, вночі російські окупанти атакували Дніпропетровську область. У Кривому Розі є "приліт", пошкоджено житлові будинки, є поранений.

Крім того, ворог завдав 52 авіаційних удари та здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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