Сьогодні росіяни в декілька хвиль запустили по територіям України дрони на фоні потужної грози, що вирувала над Чорним морем.

Керівниця Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк розповіла, як російські окупанти намагаються заручитися підтримкою природних явищ під час атаки дронами.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону. Відповідаючи на запитання щодо того, як минула ніч в контексті атаки російських окупантів з південного напрямку, Гуменюк зауважила, що було дуже неспокійно.

"На фоні дуже складних погодних умов, на фоні потужної грози над Чорним морем ворог застосовував декілька хвиль дронів-камікадзе типу "Шахед", спрямовуючи їх з використанням особливостей місцевості", - зазначила вона.

Так, ці дрони, розповіла речниця, заходили на удар з акваторії Чорного моря для ускладнення їх виявлення.

"Додавалися вітер, грім, блискавка. І всі ці додаткові природні ефекти ворог намагався використати на свою користь. Але все ж таки перевага знову була на боці Сил оборони", - сказала Гуменюк.

Так, за її словами, сили протиповітряної оборони відпрацювали "досить потужно".

"Ще підбиваємо підсумки. Але близько 10 "Шахедів" було знищено в нашій зоні відповідальності", - зауважила речниця.

На уточнення, чи такі складні погодні умови (з громом та блискавкою) не є перешкодою для польоту "Шахедів", Гуменюк розповіла: "Ми ще вивчаємо це питання. Але це однозначно були ускладнення в роботі протиповітряної оборони. Тому що "Шахеди" виявляються, в тому числі, і по звуку. Можливо, вони намагалися заховати цей зрадливий звук за грозою, за блискавкою, за громом".

Утім, наголосила вона, сили ППО потужно відпрацювали і те, що було спрямоване, зокрема на Одеську та Миколаївську області, було знищене.

Говорячи про ситуацію з російськими ракетоносіями, враховуючи погодні умови, Гуменюк зазначила, що на бойовому чергуванні ворог залишив два ракетоносії - надводний та підводний.

"Шторм, який вирував у морі, не був для них критичним. Вони цілком могли навіть в цих умовах застосувати своє ракетне озброєння. А споряджені вони разом до 12 "Калібрів". Такий рівень ракетної небезпеки ми оцінюємо як дуже високий", - сказала речниця.

Вночі окупанти вдарили дронами по Кривому Рогу, є влучання

Як повідомляв УНІАН, уночі російські окупанти атакували Кривий Ріг, унаслідок чого було пошкоджено два двоповерхові житлові будинки, є поранений. Також пошкоджено було комунальне та транспортне підприємства.

Протягом ночі ворог також обстріляв з артилерії Великомихайлівську громаду Синельниківського району Дніпропетровщини. Там було пошкоджено, зокрема склад.

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