Сторони обговорили свої спільні побоювання з приводу триваючої проти України російської збройної агресії.

Радник з нацбезпеки Джейк Салліван переговорив увечері, 26 листопада, з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком щодо останніх даних про тривожні переміщення російських військ поблизу України.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

Сторони обговорили свої спільні побоювання з приводу триваючої проти України російської збройної агресії та жорсткої риторики Кремля.

Вони погодилися з тим, що країни повинні продовжувати дипломатичні зусилля зі зниження напруженості. Салліван підкреслив непохитну відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України.

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23 листопада у представника Держдепу США Неда Прайса поцікавилися, як діятимуть США у разі наступу РФ на Україну. На що той запевнив, що Вашингтон готовий до "найнепередбачуванішого" розвитку подій, але вдаватися у деталі не може.

Як пише The New York Times, адміністрація Байдена досі сподівається, що кризу на українському прикордонні вдасться вирішити дипломатичними каналами. За словами співрозмовників видання, оточення американського президента "вмовляє" Путіна утриматися від повномасштабного нападу на Україну.

Ситуація на кордоні РФ і України

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не був реалізований.

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Автор: Яна Ставська