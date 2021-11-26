Адміністрація американського лідера все ще сподівається на дипломатичні канали.

Представники Адміністрації Джо Байдена досі не вдаються в деталі щодо "червоних ліній" в агресії Росії, перетин яких може викликати якісь рішучіші дії з боку Вашингтона, а не саму лиш дипломатичну "стурбованість". Це викликало питання, наскільки далеко Байден готовий зайти у конфронтації з Путіним через Україну.

Про це йдеться у публікації NYT.

За словами співрозмовників видання, наразі адміністрація Байдена зосереджена на дипломатичних каналах, щоби стримувати і відмовляти Путіна. Врешті може йти мова і про другу зустріч президентів.

У Байдена наполягають на продовженні діалогу з Путіним. Водночас офіційні особи США разом з партнерами випрацьовують варіанти покарання РФ за будь-які нові провокації, включаючи нові економічні санкції проти російських банків і виробників енергії.

Читайте такожУкраїна і Росія не ведуть сепаратних переговорів - Кулеба (відео)Серед варіантів також накладення санкцій на користування російським олігархам Visa та Mastercard й обмеження на в’їзд.

Колишня директорка Ради нацбезпеки Фіона Гілл заявила у коментарі журналістам, що за часів Трампа Путін хотів виключити Європу з переговорів і заключити зі США окрему угоду, тому активна участь ЄС у цьому питанні "є насправді викликом".

"США не повинні тут бути головним двигуном", – додала вона.

Один зі співрозмовників NYT зазначив, що Путін може засумніватися у тому, що Захід захоче довести до кінця свої погрози, і переконатися, що Байден зосередить увагу на Китаї.

Аналітики видання переконані, що нинішнє нарощування військ РФ є своєрідною пробою Кремля, чи стане рішуче діяти Адміністрація Байдена та Європа у випадку повномасштабного наступу на Україну.

Що передувало

23 листопада у представника Держдепу США Неда Прайса поцікавилися, як діятимуть США у разі наступу РФ на Україну. На що той запевнив, що Вашингтон готовий до "найнепередбачуванішого" розвитку подій, але вдаватися у деталі не може.

Ситуація на кордоні РФ і України

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не був реалізований.

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Автор: Яна Ставська