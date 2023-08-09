У центрах комплектування та ЦНАПах родини захисників та самі мобілізовані можуть отримати буклети, у яких прописаний алгоритм дій для родин військових.

У Міністерстві оборони України розповіли, що робити та куди звертатися у разі зникнення зв’язку із захисником чи захисницею.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний алгоритм дій на брифінгу представила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Зокрема, наразі у центрах комплектування та ЦНАПах родини захисників та самі мобілізовані можуть отримати спеціальні буклети, у яких прописані поради для родин військових.

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За словами Маляр, сім’ях мобілізованих рекомендують підготуватися до таких ситуацій одразу після того, як член їхньої родини пішов до війська.

Рідні та близькі мобілізованого одразу мають занотувати собі наступні дані: номер військової частини, де він чи вона проходить службу; посаду, роту, батальйон; військове звання; ім’я, посада та номер телефону безпосереднього командира.

Заступниця міністра розповіла, що часто до Міноборони звертаються рідні військовослужбовців, із якими зник зв’язок, однак вони не знають ні місця служби, ні номер частини, ні посади свого родича.

Крім того, у МОУ рекомендують також одразу знайти та зберегти собі контакти командира військової частини чи номер гарячої лінії бригади у разі наявності такої, контакти бойових побратимів та ТЦК, який призвав мобілізованого.

Військовим та їхнім родинам також радять домовитися про певні правила зв’язку, зокрема про його періодичність, про те, хто виходить на зв’язок першим та у який час, коли слід звертатися до командира та через який час це робити.

Також у брошурі розповідають, до кого саме звертатися у певних ситуаціях, які можуть статися із військовим:

у разі відсутності зв’язку з військовим понад три дні без його попередження варто звернутися до безпосереднього командира;

якщо зв’язку із командиром немає - до командира частини чи до його заступника з морально-психологічного забезпечення;

якщо безпосередній командир не приймає рапорт - військовий звертається до командира військової частини;

якщо зв'язку із військовим немає понад 10 днів без попередження, а контактів командира немає - рідні мають звернутися до ТЦК за місцем призову військового;

з питань оформлення соцвиплат через екстрені обставини - рідні разом із документами, які підтверджують ці обставини та родинні зв'язки, мають звернутися до ТЦК за місцем призову військового;

з питань надання відпусток, переведення до іншого підрозділу, направлення на лікування чи військово-лікарську комісію - військовий подає рапорт особисто;

якщо необхідна довідка про доходи - військовий також особисто подає заявку до фінслужби військової частини.

У разі виникнення додаткових питань рідні можуть звернутися на гарячу лінію Міноборони за номером 0 800 500 442.

Крім того, у разі порушення прав військового рідні чи сам військовий можуть звернутися до омбудсмена за номером гарячої лінії 0 800 501 720 чи на сайт (https://ombudsman.gov.ua/), а у разі перебування військового у полоні - до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (https://koordshtab.gov.ua/).

Додаткову інформацію щодо проходження ВЛК та алгоритм дій у разі поранення можна знайти на сайті від Міноборони - Турбота (https://turbota.mil.gov.ua/).

Також для сімей військовослужбовців діє служба психосоціальної підтримки за номером 080 033 27 20, у Telegram - @pidtrymkainua чи на сайті (https://www.pidtrymka.in.ua/).

В Україні зниклими безвісти вважаються близько семи тисяч українців

Як повідомляв УНІАН, у травні в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти, де будуть зібрані та централізовані дані щодо зниклих безвісти.

Наразі такими вважаються близько семи тисяч українців. Зазвичай, близько 60-65% зі зниклих безвісти згодом знаходять у полоні.

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