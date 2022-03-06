Противник також втратив 285 танків, 985 бойових броньованих машин, 109 артилерійських систем, 44 літаки та 48 гелікоптерів.

З 24 лютого загальні бойові втрати окупаційних військ становлять понад 11 тис. осіб.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Окрім 11 тис. особового складу, противник втратив 285 танків, 985 ББМ, 109 артилерійських систем, 50 РСЗВ, 21 засіб ППО, 44 літаки, 48 гелікоптерів, 447 одиниць автомобільної техніки, два легких швидкісних катерів, 60 цистерн з ППМ, чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - уточнили в МОУ.

Наголошується, що українські захисники та захисниці стійко утримують визначені позиції та знищують живу силу й техніку противника.

"Ворог, попри значні втрати, сотнями кидає в бій прихильників "русского міра". Зокрема, на Луганщині весь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, вчора до міської лікарні Брянки Луганської області з передових позицій доставлено понад 650 поранених представників російських окупаційних військ, більша частина - з попаснянського напрямку. Всі вони переважно в тяжкому стані: множинні осколкові поранення, відірвані кінцівки ніг або рук. Через відсутність в лікарні вільних місць окупанти, які отримали незначні тілесні ушкодження (контузії, легкі поранення), навіть не приймаються до медичного закладу.

"Після надання першої медичної допомоги їх у супроводі озброєного конвою з регулярних військ збройних сил РФ переміщують на лінію бойового зіткнення для ведення подальших бойових дій у якості "гарматного м’яса". Відомо, що особовий склад 6-го окремого мотострілецького полку наляканий та деморалізований, шукає шляхи до дезертирства", - додали в МОУ.

Як повідомляв УНІАН, радник глави Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що Україна створюватиме повноцінні табори для російських військовополонених, "тому що їх сотні".

Фахівці Апарату Ради національної безпеки та оборони України розробили сайт "Окупант", який надає інформацію про військовополонених зі збройних сил РФ.

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