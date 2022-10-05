Ігор Семиволос зазначив, що іранські політики боятися реакції США і Євросоюзу.

Нинішня влада Ірану боятися зізнатися, що продала безпілотники Російській Федерації. Вони побоюються, що участь у війні проти України вплине на ядерну угоду з США.

Про це розповів директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос в ефірі Радіо НВ.

"Можна сказати, що іранські офіційні особи - брехливі істоти. <...> Мені здається, вони побоюються, що участь у війні проти України шляхом продажу безпілотників може вплинути на переговори між американцями та іранцями про ядерну угоду", - зазначив Семиволос.

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При цьому він вказав, що Іран ризикує також погіршити стосунки з Європою.

"Позиція Європи була прохолодною після того, як екс-президент США Дональд Трамп ввів санкції проти Ірану і вийшов з ядерної угоди. Європа була не готова і не поспішала застосувати санкції до Ірану. А зараз продажі цих безпілотників можуть створити негативний фон для співпраці між Іраном і європейськими країнами. Можливо, це теж аргумент", - розповів експерт.

За його словами, Україна зараз зацікавлена в зброї для боротьби з іранськими безпілотниками, а політичні питання будуть вирішуватися пізніше, тому світова спільнота поки не буде реагувати.

Продаж іранських дронів Україні - що відомо

23 липня радник президент США з нацбезпеки Джейк Салліван повідомив, що РФ попросила у Ірану безпілотники. Вже 30 серпня прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявити, що Росія отримала від Ірану БПЛА серії Mohajer-6 і Shahed. Незабаром біля Куп'янська на Харківщині ЗСУ збили перший БПЛА з"іранським слідом".

Іранські дрони-камікадзе окупанти застосували для численних атак по Одеської області, Миколаївщині, Херсонщині, Харківщині, Дніпропетровщині. У ніч на 5 жовтня іранськими дронами атакували Білу Церкву на Київщині.

Підрозділи протиповітряної оборони все частіше збивають дрони-камікадзе іранського виробництва.

Офіційно Іран заперечував надання безпілотників РФ. Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллохіян у телефонній розмові з главою українського МЗС Дмитром Кулебою заявляв, що Іран виступає проти війни в Україні, "не підтримує кроки, які призведуть до продовження і ескалації бойових дій".

На тлі цього Україна звернулася до Ізраїлю з проханням поділитися розвідданими про будь-яку підтримку, яку Іран надає російським військовим у війні.

Незважаючи на збиті в Україні іранські дрони, влада це країни продовжують заперечувати їх продаж Росії. 5 жовтня речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані знову заявив про непричетність до поставок безпілотників російським окупантам.

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