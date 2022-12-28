Зранку 28 грудня Харків та область перебувають під обстрілами.

У середу, 28 грудня, у Харкові та області вранці пролунала серія вибухів. У регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Згодом інформацію про атаку РФ по місту та області підтвердила місцева влада. Мер Харкова Ігор Терехов написав:

"Харків під обстрілом. Прошу всіх перебувати в укриттях і дотримуватись запобіжних заходів".

Своєю чергою, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що російські окупанти завдають ударів по Харкову та області. Він закликав теж берегти себе й не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу.

В Офісі президента підтвердили ракетний удар по Харкову. На місце виїхали підрозділи ДСНС.

Згодом з'явилося уточнення, що окупанти вдарили ракетами по Слобідському району Харкова. На цю хвилини даних про постраждалих немає.

Карта повітряних тривог станом на 9:17 28 грудня

Наразі повітряна тривога оголошена у центрі та на сході України. Негайно йдіть до укриттів та перебувайте там до відбою сигналу тривоги.

Ситуація у Харкові та області

На початку повномасштабної війни проти України російські загарбники окупували значну частину Харківської області. У вересні регіон був майже повністю звільнений від окупантів. Але РФ продовжує завдавати ударів з повітря.

Російські війська ввечері 26 грудня атакували Харківщину. Ворог завдавав ударів з повітря близько 19:00.

Напередодні, 15 грудня, Російська Федерація завдала ударів по Харківській області та обласному центру. Було вражено інфраструктурний об'єкт.

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