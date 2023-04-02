Авіація ЗСУ за добу завдала вісьмох ударів по районах зосередження сил противника, а ракетні війська та артилерія уразили пункт управління та інші важливі об’єкти ворога.

Сили оборони цієї доби продовжили завдавати ударів по місцях скупчення ворога та важливих об’єктах противника.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Зокрема, авіація Сил оборони за добу завдала вісьмох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один район зосередження живої сили, один пункт управління та два інші важливі об’єкти ворога.

Війна в Україні: новини

В даний час найгарячішими точками на фонті є Бахмут, Авдіївка і Мар’їнка. Там точаться запеклібої. Як повідомили у Міноборони, ситуація у Бахмуті залишається дуже напруженою. Там ворог пробує задіяти не лише "вагнерівців", але й професійні підрозділи десантників.

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А 1 квітня у Міноборони повідомили, що російські окупанти мають незначні успіхи у битві за Бахмут, але місто захопити не можуть.

Крім цього, стало відомо. що тиждень, що минає, приніс Росії втрати в Україні у вигляді близько 4 тис. ліквідованих окупантів і 224 знищених одиниць озброєння та військової техніки.

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