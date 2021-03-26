Голова української делегації в ТКГ заявив, що обстріл російськими окупантами позицій українських військ, який призвів до вбивства чотирьох українських військових, вимагає реагування.

Українська делегація у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі скликає засідання безпекової підгрупи ТКГ через загибель чотирьох військових Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Голова української делегації в ТКГ заявив, що обстріл російськими окупантами позицій українських військ, який призвів до вбивства чотирьох українських військових, вимагає реагування.

"Така реакція нашої делегації вже відбулася. Наша безпекова група - робочий орган української делегації звернулася до ОБСЄ, до пані Хайді Грау, письмово з пропозицією негайно провести засідання безпекової підгрупи", - заявив Кравчук.

"Є інформація, що це може відбутися завтра, незважаючи на те, що це субота. От після цього можна буде говорити про конкретні кроки, які будуть вжиті", - наголосив він.

За його словами, завдання української делегації - не допустити загострення ситуації.

"Не допустити розширення конфлікту, тому що, на мою думку, Росія і її окупаційні адміністрації ОРДЛО, роблять все для того, щоб саме так поступити - розширити ескалацію конфлікту на Донбасі, і відповідно заявити про те, що Україна (як вони це роблять завжди) не виконує своїх домовленостей", - наголосив Кравчук.

Обстріл під Шумами 26 березня: подробиці

26 березня на Донбасі внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних сил поблизу Шумів загинули четверо військовослужбовців Збройних сил України, ще двоє дістали поранення.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі заявила про екстрену внутрішню нараду. Також повідомлялося про переговори Зеленського в "нормандському форматі".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко