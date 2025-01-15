Не ігноруйте тривогу.

Під час нічної атаки дронів російські безпілотні літальні апарати типу "Shahed" долетіли до західних областей України.

Наразі тривогу оголошено у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях. Згідно з даними Командування Повітряних сил ЗСУ, в напрямку міста Стрий з півночі летить російський дрон.

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Відео дня

Оновлено о 02:40: Військові повідомляють, що ударні безпілотники РФ спостерігаються в центральній частині Харківщини (південно-східний курс) та на заході Донеччини (східний курс).

Атаки БПЛА на Україну

Як повідомляв УНІАН, минулої ночі під час атаки ударних дронів у столиці працювала протиповітряна оборона. Також "шахеди" бачили у низці українських областей.

Вранці в Повітряних силах повідомили, що сили ППО вночі збили 58 російських ударних дронів, 21 безпілотник-імітатор локаційно втратили.

Збиті БПЛА завдали збитків на Сумщині, Київщині, Житомирщині Харківщині та Черкащині. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автівки та майно. Є постраждалі.

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