Україна під ударом дронів, у Києві лунають вибухи

Працює протиповітряна оборона.

Вночі у понеділок, 13 січня, значну територію України охопила повітряна тривога. Це пов'язано з черговою дроновою атакою Російської Федерації.

О 23:48 мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі, що на Оболоні працюють сили протиповітряної оборони. "Перебувайте в укриттях! Атака БпЛА на столицю триває", - додав він.

Станом на 23:55 повітряну тривогу оголошено у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях.

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