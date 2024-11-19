Небезпека досі триває.

Цієї ночі окупаційна армія Російської Федерації атакувала Запоріжжя дронами-камікадзе типу "Shahed". Повідомляється, що у місті виникли перебої з електропостачанням.

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров написав у своєму Telegram-каналі, що Запоріжжя опинилося під ударом більш ніж десяти російських безпілотних літальних апаратів:

"Понад 10 тисяч абонентів перебувають без світла. Дякую рятувальникам, поліцейським, комунальникам, які вже приступили до ліквідації наслідків. Станом на зараз ворожа атака триває - не нехтуйте правилами безпеки".

Тривога в Україні

Згідно з останніми повідомленнями Командування Повітряних сил Збройних сил України, наразі в бік Київщини рухаються ударні дрони з Чернігівщини. Для Харківщини існує загроза російських безпілотників з Полтавщини, а інша група БПЛА рухається у західному та південному напрямках з Сумщини.

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Також повітряну тривогу оголосили в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

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