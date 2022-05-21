Внаслідок обстрілів населених пунктів зруйновано, зокрема, низку старовинних споруд, у тому числі будинок міщан Мєлєшкових у Гуляйполі.

На Запоріжжі ворог активізував розвідку, активно облаштовує оборонні конструкції.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Запорізької обласної військової адміністрації, інформуючи про ситуацію станом на 87-му добу російського вторгнення.

"Російські військові активізували ведення повітряної розвідки із застосуванням безпілотних літальних апаратів в Запорізькій області. Зокрема в районі населених пунктів Оріхів, Гуляйполе, Любимівка, Успенівка, Приютне, Зелений Гай. Крім того, окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони. Також фіксується переміщення колон ворожої військової техніки", - зазначено у повідомленні.

Також в ОВА інформують, що ворог здійснював обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Ольгівське, Затишшя, Гуляйполе, Оріхів, Новоданилівка та Кам’янське Запорізької області.

У Гуляйполі окупанти гатили по місту "Градами" і зруйнували історичний будинок міщан Мєлєшкових, який знаходиться на Соборній вулиці. Також російські військові не припиняють обстрілювати цивільну інфраструктуру Оріхова. Відтак ворог зруйнував школу та будинок міськвиконкому – стару та гарну будівлю.

"Мешканці Мелітополя повідомляють, що окупанти постійно порушують правила дорожнього руху і "розважаються" на дорозі. У результаті таких розваг загарбники переїхали легкове авто, у салоні якого затиснуло жінку. Наразі постраждала перебуває у місцевій лікарні", - повідомили у ОВА.

Щодо інших міст області повідомляється, що у Дніпрорудному подібно до Мелітополя і Василівки окупанти розпочали видавати по 10 тис. рублів в обмін на персональні дані українців. У Василівці окупаційна адміністрація затвердила курс валют на рівні 10 гривень за 25 рублів. Також повідомляють, що у випадку відмови підприємців продавати товари за рублі - з ними проведуть "профілактичну бесіду".

"У районі Василівки після тривалого блокування росіянами проїзду переселенців, які бажають покинути тимчасово окуповані території Запорізької області, нарешті почався рух машин. За три доби очікування там зібралося близько тисячі автівок із різних населених пунктів Запорізької області. Наразі прорватися до Запоріжжя вдалося лише частині машин", - повідомляє обласна військова адміністрація.

Нагадаємо, у Запорізькій області окупанти почали громити банкомати.

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