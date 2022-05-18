В окупованому місті Пологи Запорізької області російські військові викрали з банкомату майже 400 тис.грн.
Про це повідомляє прес-служба Запорізької обласної прокуратури.
За даними слідства, на початку травня після чергового обстрілу міста Пологи військовослужбовці країни-агресора скористалися частково зруйнованим фасадом магазину і проникли в його приміщення, в якому пошкодили розміщений банкомат АКБ "Індустріалбанк" і викрали з нього близько 400 тис.грн.
Розпочато кримінальні провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).
Ситуація в Запорізькій області:
9 травня 2022 року Пологах Запорізької області загарбники розстріляли колону своїх автомобілів.
18 травня 2022 року Генштаб ЗСУ заявив про те, що росіяни підсилюють угруповання військ для наступу в Запорізькій області.
Вас також можуть зацікавити новини:
США запускають програму збору доказів злочинів РФ в Україні
Російські війська почали переходити до оборони - Арестович (відео)
На Запоріжжі окупанти тримають у заручниках 117 українців