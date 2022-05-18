Гроші викрали з банкомату на початку травня.

В окупованому місті Пологи Запорізької області російські військові викрали з банкомату майже 400 тис.грн.

Про це повідомляє прес-служба Запорізької обласної прокуратури.

За даними слідства, на початку травня після чергового обстрілу міста Пологи військовослужбовці країни-агресора скористалися частково зруйнованим фасадом магазину і проникли в його приміщення, в якому пошкодили розміщений банкомат АКБ "Індустріалбанк" і викрали з нього близько 400 тис.грн.

Розпочато кримінальні провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).

Ситуація в Запорізькій області:

9 травня 2022 року Пологах Запорізької області загарбники розстріляли колону своїх автомобілів.

18 травня 2022 року Генштаб ЗСУ заявив про те, що росіяни підсилюють угруповання військ для наступу в Запорізькій області.

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