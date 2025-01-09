Це стандартна тактика російської пропаганди.

У Російській Федерації заходилися виправдовувати атаку на Запоріжжя, унаслідок якої загинули 13 людей, а ще 113 постраждали.

Колаборант, голова комісії Громадської палати РФ з питань суверенітету Володимир Рогов заявив, що ціллю атаки були цехи корпорації "Мотор Січ", однак російські фугасні авібомби нібито збила українська протиповітряна оборона.

Тим часом російські пропагандистські ЗМІ "Московский комсомолец" і "Российская газета" заявили, що пожежа в місті почалася через "високоточне" влучання в підприємство.

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Як відомо, російська пропаганда завжди звинувачує в руйнуваннях і жертвах серед мирних людей Україну. Крім того, вони "засипають" людей різними версіями, які часто суперечать одна одній.

Удар по Запоріжжю 8 січня

Як повідомляв УНІАН, учора російська загарбницька армія атакувала житлову забудову Запоріжжя двома КАБами.

У мережі з'явилося безліч фото та відео руйнувань, постраждалим одразу почали надавати допомогу. Згідно з останніми даними, внаслідок атаки загинули 13 людей, ще 113 - постраждали. Місцева влада оголосила 9 січня Днем жалоби.

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