Ворог атакував промислову інфраструктуру у місті.

Російська армія сьогодні обстріляла Запоріжжя – відомо про одного загиблого, багато людей постраждали. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Оновлено о 17:00. За даними керівника адміністрації, тридцять постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя доставлено в лікарні обласного центру.

На місці удару працюють 7 медичних бригад, поліцейські та надзвичайники.

Оновлено о 16:41. Близько 15:17 у Запорізькій області була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування керованих авіаційних бомб та балістичних ракет. Згодом повідомлялось про вибухи.

Федоров поінформував, що ворог атакував промислову інфраструктуру у Запоріжжі.

За його даними, внаслідок атаки одна людина загинула, ще троє – поранені.

Зголом він заявив, що кількість постраждалих збільшилася до шести.

Ліквідація ворожого штабу у Запорізькій області

Наприкінці грудня 2024 року стало відомо, що на тимчасово окупованій частині Запорізької області українські розвідники разом з ОСУВ "Таврія" знищили ворожий штаб.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, по ньому було завдано ракетного удару. В результаті, штаб російських окупантів знищено, шестеро загарбників ліквідовано, ще троє зазнали важких поранень.

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