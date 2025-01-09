Кількість загиблих не змінилась.

У Запоріжжі різко зросла кількість поранених внаслідок вчорашньої атаки на місто. В даний час відомо про 13 загиблих, 109 поранених.

Такі дані оприлюднив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Він додав, що через обстріл росіянами Степногірська дві людей загинули, ще двоє поранені.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 333 удари по 12 населених пунктах Запорізької області", - повідомив він.

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Удар по Запоріжжю

8 січня окупанти вдарили по житловій забудові міста двома КАБами. Спочатку повідомлялось, що внаслідок атаки загинули 13 осіб, а 18 дістали поранення. Четверо поранених - у важкому стані. Ссеред поранених – 13-річна дівчинка. Вона у лікарні, медики оцінюють стан дитини як середньої тяжкості.

Вчора увечері стало відомо, що кількість поранених становила 63 особи.

9 січня оголошено Днем жалоби на території Запорізької області.

Війна в Україні: новини

2 січня президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році російські загарбники хотіли захопити Харків, Суми та Запоріжжя, але Україні вдалося зірват ці плани.

Він наголосив, що йдеться про дії Сил оборони України восени та взимку 2024 року. "Осінь – зима 2024 року – це зрив трьох операцій Російської Федерації з окупації Харкова, Сум і Запоріжжя. Я вважаю, що тут молодці передусім воїни", – додав він.

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