Вони вже прийняли Військову присягу.

У 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила сформували батальйон з колишніх засуджених, він отримав назву "Характерники".

"Новобранці нашої бригади скористались можливістю отримати другий шанс та приєднатись до виконання священного обов’язку у великий війні за Незалежність. Зазначимо, що серед них дуже багато патріотів, які неодноразово виявляли бажання захищати Батьківщину. Є чимало людей з бойовим досвідом", - повідомляється у Telegram-каналі 24 ОМБр.

Зазначається, що вони вже прийняли Військову присягу на вірність українському народові та виголосили молитву українського націоналіста. "Найближчим часом "Характерники" почнуть виконувати бойові завдання та покажуть себе на полі битви", - йдеться у повідомленні.

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Мобілізація засуджених

Як повідомляв УНІАН, 17 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до війська.

Наприкінці місяця в Офісі генерального прокурора повідомлляли, що до лав Збройних сил вже долучилися понад 770 засуджених, загалом до суду подали 2402 відповідних клопотань.

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