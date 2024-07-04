Засуджені, які добровольцями пішли на фронт, не мають права на відпустки.

Після того, як в Україні у травні набув чинності новий закон про мобілізацію, в українську армію дозволили мобілізувати засуджених. Так, на цю пропозицію пристали 5,5 тисяч в'язнів, повідомляє Le Monde.

"Для того, щоб потрапити до бригади, ув'язнені повинні відповідати низці критеріїв і постати перед судом, який має схвалити їхнє клопотання про умовно-дострокове звільнення. Вони також повинні пройти медичне обстеження. Ув'язнені повинні бути молодше 57 років, щоб вони могли відсидіти щонайменше три роки до досягнення 60-річного віку, який дає право на умовно-дострокове звільнення", - йдеться у матеріалі.

Видання зазначило, що поспілкувалось із засудженими та керівництвом Дрогобицької виправної колонії № 40 і вони розповіли, що бували випадки, коли в'язням відмовляли у задоволенні їхніх клопотань і не дозволяли йти на фронт. Так, не допускаються особи, засуджені до довічного ув'язнення, а також за злочини "проти основ національної безпеки", умисні вбивства "двох і більше осіб", сексуальне насильство, а також високопосадовці, засуджені у справах про корупцію.

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"Наші ув'язнені йдуть на війну не для того, щоб ловити метеликів. Вони йдуть вбивати. І досвід вбивства в минулому не завжди є перешкодою для того, щоб добре воювати", - цитує видання слова міністра юстиції Дениса Малюськи.

Водночас Le Monde нагадало, що мобілізація засуджених - практика, яка спочатку була прерогативою ПВК "Вагнера", а потім була інституціоналізована Міністерством оборони Росії. Київська влада висміювала і критикувала такі рішення і тепер це є одна з найголовніших проблем для країни.

"Однак фундаментальна відмінність між двома країнами полягає в їхніх мотиваціях. У той час як російські солдати можуть сподіватися повернути собі свободу, беручи участь у російській агресивній війні, українців відправляють до спеціальних підрозділів захищати свою країну. Хоча п'ятеро чоловіків, яких ми зустріли в Дрогобицькому слідчому ізоляторі, відверто говорили про свою надію на дострокове звільнення в кінці війни, вони також стверджували про своє бажання захищати кордони України", - наголосили у матеріалі.

Засуджені воюватимуть без відпусток

Заначається, що згідно з встановленими правилами, якщо засуджені пішли на фронт, вони не мають права на відпустки, адже військове керівництво і самі бійці висловлюють занепокоєння, що ці ув'язнені можуть спробувати втекти.

Крім того, закон передбачає, що у разі дезертирства колишні ув'язнені будуть засуджені до більш суворого покарання, ніж інші солдати: від 5 до 10 років ув'язнення, порівняно з 3-5 роками для солдатів строкової служби.

За словами голови громадської організації "Захист полонених України" Олега Цвілого, основне занепокоєння військових викликають організаційні проблеми, пов'язані з розміщенням полонених, враховуючи, що вони повинні воювати разом у спеціальних підрозділах. Правозахисник також висловлює жаль з приводу того, що чоловіки не можуть скористатися військовою відпусткою, на відміну від інших, і що вони не можуть отримати медичну допомогу в жодній лікарні, віддаленій від лінії фронту.

"Щодо дрогобицьких в'язнів, які готуються до служби у військах, то всі вони сказали, що реалістично оцінюють завдання, які на них будуть покладені. Вони розуміють, куди їдуть і знають, що "це не буде казкою"", - підсумувало видання.

Мобілізація засуджених - останні новини

Як раніше писав УНІАН, мобілізація ув'язнених в Україні набирає обертів. Влада каже, що інтерес до програми серед ув'язнених перевершив очікування. За оцінками Міністерства юстиції, близько 27 000 ув'язнених потенційно можуть мати право на участь у новій програмі.

Водночас у 3 ОШБр розповіли, як військові ставляться до мобілізації в'язнів у військо. Командир 2 штурмового батальйону Дмитро Кухарчук розповів, що засуджених, які прийдуть, будуть розподіляти по 1-2 людині у відділення, щоб вони могли легко інтегруватися.

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