На даний час до суду подано 2402 клопотання засуджених щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби.

На службу в ЗСУ поступили вже понад 770 засуджених, які подали клопотання про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби.

Як повідомив Офіс генерального прокурора, на даний час до суду подано загалом 2402 відповідних клопотання засуджених.

"За участі прокурорів суди вже розглянули та своїми рішеннями задовольнили 1843 таких клопотань. На їх виконання 775 засуджених поступили на службу до лав Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

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Виявили бажання захищати Батьківщину найбільше засуджених, які відбувають покарання в установах у Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Вінницькій та Дніпропетровській областях. Зазначається, що робота на даному напрямі триває.

Мобілізація ув'язнених

Як відомо, 17 травня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон України, який дозволяє ув'язненим піти на службу в армію.

27 травня міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що засуджені, які вирішили мобілізуватися до лав Збройних сил України, будуть служити у штурмових підрозділах.

За його словами, це будуть підрозділи, які поки що складатимуться виключно з осіб, які відбували покарання. Тобто це монолітні підрозділи без змішування з іншими військовослужбовцями.

Заступниця міністра юстиції, яка курує систему кримінально-виконавчої служби, Олена Висоцька заявила, що Міноборони визначатиме нюанси служби мобілізованих в'язнів - де ті служитимуть та чи матимуть у руках зброю. На сьогодні відомство може передати у ЗСУ 4 тисячі осіб.

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