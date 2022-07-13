У фільтраційних таборах залишаються десятки тисяч людей, молоді жінки там зникають.

2 мільйони наших людей вивезено в Росію, у них відбирають документи, їх залякують.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, звертаючись до учасників Конференції "Азійське лідерство", що відбувається у Сеулі (Південна Корея).

Він зазначив, що така кількість людей РФ вже депортувала з України.

"Кілька сотень тисяч дітей - точної цифри ніхто зараз не назве", - наголосив президент.

За його словами, усіх цих вивезених людей позбавляють засобів зв'язку, у них відбирають документи. Їх залякують і намагаються розвезти по віддалених районах Росії, щоб їм було максимально складно повертатися додому, на Батьківщину, розповів президент.

"Як ми потім зберемо наш народ з усіх тих місцин, куди людей примусово вивезли?", - сказав він.

Він наголосив, що Росія примусово створила так звані фільтраційні табори, через які примушує проходити людей на окупованих територіях.

"Десятки тисяч людей там залишаються. Молоді жінки там зникають. Думаю, всі ви розумієте, що з ними там відбувається",- сказав президент України.

Окупанти примусово вивозять українців та змушують їх проходити через "фільтрацію"

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що планується створення транспортного коридору з Латвії та Естонії до України спеціально для депортованих українців, яким вдається вибратись з Росії на територію цих балтійських країн.

10 червня віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що до України вдалося повернути більше ніж 16 тисяч людей, які вирвалися з російських "фільтраційних таборів".

Як повідомляли в Громадянській мережі ОПОРА, за приблизними даними, через фільтраційні табори окупантів пройшли понад 1 млн українців.