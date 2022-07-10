Примусово вивезені на територію РФ люди, які пройшли табори і врятувалися звідти через інші країни, іноді залишаються в країнах ЄС.

До України вдалося повернути більше ніж 16 тисяч людей, які вирвалися з російських "фільтраційних таборів".

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону.

За її словами, люди, які були примусово вивезені на територію РФ, пройшли фільтраційні табори і врятувалися звідти через інші країни, іноді залишаються за кордоном - в країнах ЄС.

"Багато людей залишаються в Естонії, Латвії, Німеччині, Польщі. Ми не можемо людям заборонити. Однак відомо про 16 тис. 300 людей, які повернулися вже на територію України",- сказала Верещук.

Вона додала, що, якщо у людей є можливість вирватись з "фільтраційних таборів", вони покидають територію Росії через Естонію, менше через Латвію, ще менше через Білорусь. Якщо ж їм це не вдається, то їх депортують в глибинку Росії, буває навіть за Урал.

Верещук зауважила, що у "фільтраційні табори" українці потрапляють з тимчасово окупованих регіонів країни, там де проходить фронт, зокрема, це Маріуполь, Новоазовськ, Мангуш, Безіменне, територія ОРДЛО, Харківська, Херсонська та Запорізька області. З цих таборів українців примусово депортують на територію Росії, як на Далекий Схід, так і у Білгородську та Ростовську області.

"Я хочу додати, що не щонайменше 18 "фільтраційних таборів", таких таборів - десятки. До прикладу, на території ОРДЛО ледь не у кожному місті є такі "фільтраційні табори". Тому потрібно розуміти масштаб такої катастрофи, а головне, відповідальність, яку повинна понести за це Росія", - підкреслила Верещук.

Віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій зазначила, що третина людей не проходить "фільтрацію" у таборах, і це як правило чоловіки, у такому випадку їх забирають на підвали, а потім повертають у колонію та у СІЗО разом з іншим військовополоненими.

Вона додала, що у "фільтраційних таборах" надзвичайно складні умови для виживання - "лише щоб не вмерти" - мінімальне харчування, практично відсутня можливість отримати медичну допомогу, крім того люди потерпають від постійного знущання та насильства над ними.

Верещук поінформувала, що для тих, кому вдалося вирватися з російських "фільтраційних таборів", розроблений спеціальний алгоритм для повернення в Україну.

"Найпростіше подзвонити на наш короткий номер 1548. Також, на нашому сайті можна побачити інші номери, звернутися через Viber, чат-боти, телеграм-канали. Я знаю, що важко додзвонитись з Росії, але тим не менше - це можливо. І повідомити про місце свого перебування, ми допоможемо через консульські служби або міжнародні організації повернути таких людей додому", - акцентувала Верещук.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня Верещук повідомила, що українці, які були примусово вивезені на територію РФ, пройшли фільтраційні табори і врятувалися звідти через інші країни, мають змогу повернутися в Україну. Для цього розробляються маршрути, за якими курсуватимуть безкоштовні транспортні засоби та досягнуто домовленості з прикордонниками щодо пропуску без паспортів.

9 липня заступник голови Місії США при ОБСЄ Кортні Остріан повідомила, що російські окупанти створили не менше 18 "фільтраційних таборів" для українців, такі табори розташовані на окупованих територіях України та прилеглих до них регіонах РФ.

10 липня в Громадянської мережі ОПОРА повідомили, що, за приблизними даними, через фільтраційні табори окупантів пройшли понад 1 млн українців.

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