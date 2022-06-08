За словами президента, запуск книги заплановано наступного тижня, і це будуть конкретні факти про конкретних людей, які винні у конкретних жорстоких злочинах проти українців.

Президент Володимир Зеленський анонсував запуск спеціальної "Книги катів" – інформаційної системи, у якій збираються підтверджені дані щодо воєнних злочинців і злочинців із російської армії.

Про це глава держави заявив у своєму відеозверненні ввечері, 7 червня.

"І ще одна новина, про яку зараз можна повідомити. На наступний тиждень запланований запуск спеціальної "Книги катів" – інформаційної системи, у якій збираються підтверджені дані щодо воєнних злочинців і злочинців із російської армії. Я неодноразово наголошував, що всі вони обов'язково понесуть відповідальність. І ми крок за кроком до цього наближаємося", - сказав він.

За словами президента, створення такої інформаційної системи триває вже певний час.

Як пояснив президента, це конкретні факти про конкретних людей, які винні у конкретних жорстоких злочинах проти українців.

"І така "Книга катів" є однією з основ не тільки відповідальності безпосередніх виконавців воєнних злочинів – солдатів окупаційної армії, але й їхніх командирів. Тих, хто віддавав накази. Тих, хто зробив можливим усе, що вони наробили в Україні. В Бучі, в Маріуполі, в усіх наших містах, в усіх громадах, до яких дотягнулися", - резюмував Зеленський.

Раніше повідомлялося, що в Україні двох військових РФ засудили до 11,5 років позбавлення волі.

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