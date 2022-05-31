Підсудні повністю визнали свою провину та розкаялися.

На Полтавщині двох російських військових Олександра Бобикіна та Олександра Іванова, які з "Граду" відкривали вогонь по житлових будинках та об’єктах цивільної інфраструктури на Харківщині, засуджено до 11 років 6 місяців позбавлення волі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний вирок сьогодні ухвалив Котелевський районний суд Полтавської області.

За даними слідства, своїми діями окупанти зруйнували об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки у смт Козача Лопань Харківського району та навчальний заклад Дергачівської міської ради. Спочатку обстріли військовослужбовці (навідник та заряджаючий "Градів") здійснювали з населеного пункту Малинівка Бєлгородської області РФ, а після вторгнення відкривали вогонь вже з території України.

Під час дебатів у суді 26 травня прокурор просив суд призначити російським військовим по 12 років позбавлення волі — найвищу ступінь покарання за інкримінований злочин.

Підсудні повністю визнали свою провину та розкаялися.

Адвокати обвинувачуваних Валерія Іванова та Володимир Ковальчук просили суд врахувати те, що їхні підзахисні діяли під примусом, а також їхнє щире каяття, і запропонували призначити менше, ніж 12 років позбавлення волі.

Вироком суду обвинувачених у порушенні законів та звичаїв війни російських військових Бобикіна та Іванова засуджено до 11 років 6 місяців позбавлення волі.

"Бобикіна визнати винним у вчиненні злочинів та призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк 11 років 6 місяців... Рахувати строк з 6 квітня 2022 року. Іванова визнати винним у вчиненні злочинів та призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк 11 років 6 місяців... Рахувати строк з 6 квітня 2022 року... Вирок може бути оскаржений", - заявив суддя Євген Болибок.

26-річний Олександр Бобикін — рядовий, водій-заряджаючий бойової машини "Град", а 23-річний Олександр Іванов — єфрейтор, навідник бойової машини "Град". Обидва військових — з 200-ї окремої мотострілецької Печензької Краснознаменної, ордена Кутузова, арктичної бригади. Це тактичне з’єднання Берегових військ ВМФ Російської Федерації, в/ч 08275, що дислокується у селищах Печенга й Луостарі Мурманської області. Обидва не одружені та не мають дітей.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що українця, який здавав ворогу позиції ЗСУ у Харкові, засудили до 15 років.

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