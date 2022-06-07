Загарбники кинулися навтік під час стрілецького бою, але їх наздогнала українська артилерія.

Воїни 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ розгромили еліту російських військ. Бій тривав 14 годин.

Про це повідомляє прес-служба бригади.

Десантники зазначають, що у цій війні переважають дуелі великокаліберної, ствольної артилерії, але трапляються запеклі контактні стрілецькі бої, де українські воїни успішно знищують особовий склад та техніку російських агресорів.

Нещодавно десантники бригади провели 14-годинний бій з окупантами, які намагалися перерізати одну стратегічно важливу трасу на сході України. Реалізувати свої плани загарбникам не вдалося.

"Цей бій, біля містечка Б., почався о другій ночі, коли до позицій десантників, підійшла ворожа диверсійно-розвідувальна група. Наші хлопці помітили диверсантів і вогнем з автоматичної стрілецької зброї, змусили їх відступити. Але, рашисти, не вгамувались і трохи пізніше, їхня піхота, підсилена бронетехнікою, пішла в атаку. От тут львівські десантники і влаштували їм "теплу зустріч", - йдеться у повідомленні.

Під час бою воїни ЗСУ з гранатомета NLAW підпалили російську БМД, а також ліквідували близько 50 окупантів зі 104 "гвардійського" десантно-штурмового полку 76-ої десантно-штурмової псковської дивізії, яку в збройних силах РФ вважають елітною.

"Втім, зустрівшись у близькому, контактному стрілецькому бою з українськими десантниками, ця "смугаста еліта", відступила, залишаючи у лісосмузі тіла своїх загиблих. Той бій хоч був і переможний, для хлопців з крилатим левом на шевроні, але важкий. Особливо відзначились старший лейтенант Олександр Чавдар, та старший солдат Олег Дубич, які, під час боєзіткнення, отримавши осколкові поранення, відмовились від евакуації в медзаклад і продовжували вести вогонь, до тих пір, поки ворог не відступив", - зазначили у бригаді.

Водночас на цьому неприємності псковських десантників не закінчилися. Скоординовані дії артилерійських підрозділів 80 бригади навздогін завдали окупантам масованого артилерійського удару. Після атаки втрати загарбників у техніці та живій силі зросли.

Раніше воїни Сил спеціальних операцій ефектно знищили ворожу БМП-2, яку виявили під час розвідки.

Вас також можуть зацікавити новини: