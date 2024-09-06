Президент підкреслив, що це пауза, яка дає можливість Росії як агресору готуватися.

"Мінськ" - це пастка і "найгірше, що може бути", до нього не можна повертатися. На цьому президент України Володимир Зеленський наголосив під час своєї участі в сесії 50-го міжнародного форуму "Амброзетті".

Відповідаючи на запитання щодо Мінських домовленостей та досягнення стабільного миру, він зауважив, що Україна - це частина майбутньої безпекової інфраструктури для світу, передусім - для Європи.

Він назвав "Мінськ" пасткою.

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"Мінськ" - це найгірше, що може бути, до чого в жодному разі не можна повертатися. Заморожений конфлікт - це найскладніше. Це пауза, яка дає можливість Росії як агресору готуватися. Що Росія і робила", - наголосив Зеленський.

Говорячи про Росію, глава держави зауважив, що там будується мілітаризоване суспільство, яке перебуває в інформаційному вакуумі і "починає підтримувати просто повторення шляху Гітлера".

Так, підкреслив Зеленський, "Мінськ" не можна порівнювати з реальними гарантіями безпеки, бо "Мінськ" - це заморожений конфлікт, і тому виконати його було складно, бо "ніхто не хотів цього робити".

"Я спробував робити те, що я повинен був робити як президент. Я приїхав в Нормандський формат. У нас була зустріч. Німеччина, Франція, Росія, Україна. І я з ним говорив. І ми з ним домовилися, що буде ceasefire (припинення вогню - УНІАН)… Через деякий термін вони почали нас вбивати на контактній лінії. Я передзвонив йому і сказав: "Ми ж домовлялися про ceasefire". Він сказав: "Так, ми зараз виправимо". Пройшов деякий час і вони знову почали нас вбивати. Вони готувалися. Тому ніякого замороженого конфлікту", - наголосив Зеленський.

Свіжі заяви Зеленського

Як повідомляв УНІАН, Зеленський заявив, що йому шкода, що не можна вдарити по Кремлю. Говорячи про засоби дальнього ураження, президент зауважив, що вдячний партнерам за допомогу.

"Але є певні помилки. Коли ми говоримо про те, що, наприклад, Італія чи хтось інший боїться того, що ми будемо бити по Кремлю, - мені шкода, що ми не можемо це зробити… Тому що ці засоби дальнього ураження, які ви маєте, або які мають ваші партнери, - це близько 200 кілометрів. Тому це менше, ніж ті дистанції, про які говорив Таяні. Але ваші виробники повинні старатися. Ви маєте розуміти, що я жартую", - наголосив президент.

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