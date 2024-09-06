Він зауважує, що ми поступово переносимо війну до Росії, щоб Путін відчув тиск.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому шкода, що не можна вдарити по Кремлю. Про це глава держави сказав під час своєї участі в сесії 50-го міжнародного форуму "Амброзетті".

Він зауважив, що президент Росії Володимир Путін шукає по світу більше ракет, аби "мати змогу продовжити вбивати українських дітей", водночас Україна намагається знайти системи протиповітряної оборони, аби захистити себе.

Зеленський, зокрема зазначив, що Україна розвинула власні дрони та ракети, і "ми поступово переносимо цю війну назад до Росії, щоб Путін зрештою відчув тиск".

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"Тиск. Шукати лише однієї речі - миру", - додав він.

Говорячи про засоби дальнього ураження, президент зауважив, що вдячний партнерам за допомогу.

"Але є певні помилки. Коли ми говоримо про те, що, наприклад, Італія чи хтось інший боїться того, що ми будемо бити по Кремлю, - мені шкода, що ми не можемо це зробити… Тому що ці засоби дальнього ураження, які ви маєте, або які мають ваші партнери, - це близько 200 кілометрів. Тому це менше, ніж ті дистанції, про які говорив Таяні. Але ваші виробники повинні старатися. Ви маєте розуміти, що я жартую", - наголосив Зеленський.

Водночас він підкреслив, що насправді це питання є серйозним, оскільки Росія щомісяця використовує понад 4 тис. авіаційних бомб на території ходу України.

"Як вони використовують їх? З літаків. Літаки знаходяться на військових аеродромах, на відстані від наших кордонів: 100, 150, 300 кілометрів. Що ми хочемо, як використати ці засоби дальнього ураження? Проти військових аеродромів", - сказав президент і додав, що по цивільних об’єктах Україна не цілить.

Війна в Україні - заяви Зеленського

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський заявив, що лише Путін не хоче миру, бо Україна прагне завершити війну.

За його словами, Путін вже пролив стільки крові, що на її тлі спроби Росії провести "червоні лінії" просто не спрацьовують.

Президент додав, що українці хочуть врятувати свою країну, а Путін - одержимий територіальними завоюваннями.

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