За його словами, нині ключове завдання – вибивати якнайбільше сил окупанта.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що на Покровському напрямку Збройні сили України посилюються додатковими силами. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців.

Зокрема, президент розповів, що сьогодні доповідав головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Особливо – Покровський напрямок. Ми додаємо наших сил, і ключове завдання – вибивати якнайбільше сил окупанта. Також – операція в Курській області. Ми зберігаємо визначені рубежі та кожним днем Курської операції доводимо світу, що Росія може програти цю війну, і єдине, що для цього потрібно, – це достатня наша рішучість, рішучість усіх у світі, від кого залежить стан справ у світі. Не Москві визначати майбутнє наших людей. І саме так має бути завжди", - наголосив Зеленський.

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Крім того, глава держави подякував Румунії за ухвалення рішення щодо передачі Україні системи протиповітряної оборони Patriot.

"І ми розраховуємо, що партнери реалізують повний пакет рішень щодо ППО та іншої допомоги Україні – це саме той пакет, який був ухвалений на саміті НАТО у Вашингтоні, що відбувся в липні", - зазначив Зеленський.

Як повідомив президент, міністр оборони України Рустем Умєров провів низку зустрічей у Франції, Британії, Німеччині.

"Ми постійно говоримо з американськими партнерами. Дуже цінуємо нашу співпрацю з Італією. Предметно вже підготувались до нового засідання "Рамштайну", яке відбудеться незабаром. І все, про що ми домовляємось із партнерами, потребує максимально оперативної реалізації. Коли рішення швидкі, Росія не встигає адаптуватись, і ми досягаємо особливо цінних результатів", - відзначив Зеленський.

Президент додав, що це стосується й захисту українських міст та громад від ударів, і підтримки українських воїнів на фронті, і стійкості нашої держави, наших людей.

"Та й загалом – стійкості світу, який хоче й надалі жити за правилами, за міжнародним правом, а не в залежності від божевілля тих чи інших "путіних", - наголосив Зеленський.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня військовий експерт Олександр Мусієнко заявив, що російські окупанти у найближчій перспективі змінять свої пріоритети й головним напрямком стане не Покровський, а Курахівський. Наразі йде боротьба за те, щоб швидше виснажити РФ й не виснажитись самим.

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