За словами президента,"всі, чий голос звучить в унісон з гуркотом російської артилерії, будуть ізольовані від цивілізованого світу".

Росіяни, які виправдовують війну РФ проти України та допомагають її вести або оспівують державу-терориста, мають бути "ізольовані від цивілізованого світу".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, коментуючи введені сьогодні, 7 січня, санкції.

"Є проміжний підсумок в роботі по відношенню до багатьох громадян Росії і пов'язаних з нею осіб, які виправдовують війну, допомагають її вести або оспівують державу-терориста. Сьогодні є перший такий санкційний список - будуть наступні рішення щодо санкцій проти таких осіб", - сказав український лідер.

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За словами президента,"всі, чий голос звучить в унісон з гуркотом російської артилерії, будуть ізольовані від цивілізованого світу".

Санкції проти росіян

У суботу, 7 січня, Україна ввела нові санкції проти ряду артистів Російської Федерації терміном на 10 років. Згідно з документом, підсанкційним особам заблокують їхні українські активи. Крім цього, з ними припинять торговельні операції, анулюють всі ліцензії або дозволи, заборонять вчинення угод з цінних паперів і передачу авторських прав.

У санкційний список увійшли відразу 119 знаменитостей з різних сфер.

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