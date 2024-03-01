Що треба для закриття неба над Харковом? Зеленський дав чітку відповідь.

Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте заявив, що Україна працює над тим, аби захистити харків'ян від постійних ракетних ударів РФ.

"Сьогодні у нас була детальна розмова і команда Марка була свідком брифінгу від Сирського та міністра оборони щодо захисту неба, зокрема й Харкова. Ми розуміємо всі виклики, главком і міністр оборони знають над чим працювати, посилюється цей захист. Я не буду вам говорити яким чином, аби не інформувати зайвих людей. Наші партнери знають, чого нам не вистачає для цього", – сказав Зеленський.

Він також додав, що збивати більшість ракет, які летять на Харків - складно. То ж держава розглядає інший план захисту міста.

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"Чим збивати С-300, ми розуміємо, чого не вистачає. Це дуже складно, адже в тебе до 1 хвилини, поки російська ракета не потрапить у цивільну ціль. Тут треба комплексний захист. І найголовніше - не просто посилювати ППО в Харкові, ми розуміємо, що треба відтісняти росіян на довшу відстань. Захистити Харків буде дуже складно. Навіть якщо ми ще посилимося сучасними системами ППО. Ми шукаємо можливості посилити ППО в Харкові. Це сьогодні наше завдання", - пояснив президент.

Крім того, Зеленський сказав, що не може радити харків'янам, які виїхали з міста, зараз повертатися назад. Адже це досі небезпечно.

"Це вибір харків'ян. Коли ми будемо надійно захищені - обов'язково будуть сигнали від мене і від наших військових", - заявив Зеленський.

Україна підписала безпекову угоду з Нідерландами

1 березня Україна та Нідерланди підписали безпекову угоду, яка передбачає військову допомогу нашій країні вже цього року на суму на 2 млрд євро, а також подальшу підтримку. Документ передбачає оборонну допомогу від Амстердаму протягом наступних десяти років.

Водночас прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підтвердив, що угода охоплює поставки F-16 та нових систем ППО.

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