Там була зосереджена особова сила ворога.

Авіація Збройних сил ЗСУ показала новий "клас" у небі та завдала ударів по 13 районах дислокації ворога в Україні. В них РФ накопичила особову силу армії, пояснив Генштаб ввечері 1 березня.

Відомство розкрило деталі щодо втрат росіян за поточну бойову добу. Фронтовим врожаєм відзначилися ракетні війська України, знищено:

1 район зосередження військової техніки;

2 артилерійських засоби;

3 пункти управління;

3 склади боєприпасів противника.

"Загалом ворог завдав 6 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - додав Генштаб.

Через російські атаки серед цивільних є загиблі та поранені. Також руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові будинки, приватне житло та низка об’єктів інфраструктури, додало відомство.

Україна уклала угоду з Нідерландами щодо F-16

Сьогодні Україна підписала безпекову угоду з Нідерландами, в якій є пункти щодо допомоги системами ППО та літаками F-16. Це підтвердив нідерландський очільник уряду Марк Рютте.

Він уточнив деталі угоди та пояснив, що країна буде давати те, у чому особливо сильна. "Це ППО, це літаки F-16, системи земля-повітря, те, що ми можемо зробити в морі та в боєприпасах. Все це ви знайдете в умовах угоди", - сказав він.

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