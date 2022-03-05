Водночас, він зауважує, що буде видно, чи можна піти далі у переговорному процесі з російською стороною.

Президент України Володимир Зеленський щодо гуманітарних коридорів наголошує, що Україна робить все зі свого боку, аби домовленість запрацювала.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму відеозверненні.

"На переговорах в Білорусі групи домовилися про перший крок, щоб повернути хоча б один відсоток людяності від нормального рівня містам, які в оточенні, які знищують, які переживають найгірші дні. Гуманітарні коридори мають працювати сьогодні. Маріуполь і Волноваха. Щоб урятувати людей. Жінок, особливо, дітей, людей старшого віку. Щоб дати продукти харчування і ліки тим, хто залишається", - зазначив президент.

Він додав, що допомога вже в дорозі. "Усі, хто потребує допомоги, повинні мати змогу вийти", - додав Зеленський.

Водночас, підкреслив він, усі, хто може захищати своє місто, повинні продовжувати боротьбу. "Повинні. Бо якщо всі підуть, то чиє тоді буде це місто?" - наголосив глава держави.

"Ми робимо все з нашого боку, щоб домовленість запрацювала. Це - одне з головних завдань саме на сьогодні. Подивимося, чи можна піти далі у переговорному процесі", - сказав він.

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