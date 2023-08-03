За словами президента, на всіх ділянках фронту наразі непросто.

Російські окупанти всіма силами намагаються зупинити Сили оборони, але українські захисники домінують. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

"Фронт. Бої важкі, окупанти всіма силами намагаються зупинити наших хлопців. Штурми дуже жорстокі. Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Марʼїнський, Авдіївський напрямки. Південні напрямки. Всюди непросто. Але щоб не робив ворог, саме українська сила домінує", - заявив глава держави.

Також Зеленський зазначив, що загалом російські загарбники вже запустили проти України щонайменше 1961 "шахед", і значну частину вдалося збити.

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"На жаль, не всі. Працюємо, щоб збивати більше – щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО. Зокрема, це завдання для кожного нашого посла, усіх представників, усіх представниць України. Усі повинні працювати на перемогу, на захист життя. Життя і людей, і захист нашої прекрасної України. Ми обов’язково переможемо", наголосив президент.

Війна в Україні - новини з фронту

За даними Генштабі ЗСУ, на Бахмутському напрямку ЗСУ стримують противника в напрямку південніше та південно-східніше Іванівського. На Авдіївському напрямку в ворог здійснив безуспішні наступальні дії північніше та південно-східніше Авдіївки та південно-східніше Первомайського Донецької області. На Мар’їнському напрямку українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку російські окупанти здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Старомайорського та східніше Урожайного.

Протягом доби ворог завдав чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА "Shahed-136/131" по Україні. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони, усі 15 ворожих "шахедів" було знищено.

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