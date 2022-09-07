До кінця вересня з українських портів може бути експортовано не менш як 3 млн тонн агропродукції, значна частина – до найбідніших і найнужденніших країн.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що "зерновим коридором" з України вже вийшло 102 судна до Азії, Африки та Європи.

Про це президент заявив у вечірньому відеозверненні.

"Триває реалізація зернової експортної ініціативи, яка є вагомим інструментом і для нашої економіки, і для всіх партнерів нашої держави. Українське продовольство було експортоване на три континенти. В Африку, в Азію і у Європу. Якщо детально, то 54 судна вже відправлені в Азію, 16 суден вже відправлені у Африку, 32 судна – у Європу, і частина з цього обсягу, до речі, знов-таки спрямовується потім в азійські та африканські країни", - розповів він.

Відео дня

Зеленський зауважив, що сьогодні в Росії прозвучала чергова "відверто брехлива заява", що нібито абсолютна більшість українського зерна експортується саме у європейські країни.

"Що ж, правдиві слова вже давно в Росії на офіційному рівні не звучать, і це нікого не дивує. До кінця цього місяця з наших морських портів може бути експортований обсяг у не менш як 3 мільйони тонн агропродукції. І значна частина – саме для найбідніших і найнужденніших країн. Зокрема, доставлено перший вантаж до Ефіопії. Маршрут був непростий: спочатку морем, потім вантажівками. Але сотні тисяч ефіопів реально врятовані від голоду", - повідомив глава держави.

Він підкреслив, що, можливо, Росію це не влаштовує, і вона не хоче цього помічати, однак "світу саме це потрібно - потрібно рятувати країни на різних континентах від хаосу, потрібно рятувати людей від голоду".

"На відміну від Росії ми не робимо расистського поділу світу на тих, хто заслуговує на безпеку, і хто нібито не заслуговує, на тих, хто заслуговує жити без голоду, і на тих, хто нібито не заслуговує. Ми підтримуємо всіх людей, усі країни. І ті, які нам допомагають, і ті, які поки утримуються від допомоги. І ті, які більш стабільні, і ті, які менш стабільні. Ще раз наголошую: Україна була, є й буде гарантом світової продовольчої безпеки", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у Європарламенті хочуть присудити народу України і Зеленському премію імені Сахарова "За свободу думки".

Вас також можуть зацікавити новини: